Peipsimaa avab laupäeval oma sahvrid

"Avatud sahvrite päev on kohaliku toidu festival, mis annab erinevatele Peipsi-äärsetele kogukondadele võimaluse pakkuda kõike seda, mis sahvrites veel olemas on ning mis iseloomustab nende perekonda ja paikkonda," ütles Peipsimaa kogukonnaköögi eestvedaja Triinu Akkermann. "Kindlasti saab pererahva käest toredaid nippe ja ideid uueks hoidistamise hooajaks ning maitseelamusi Peipsi äärest enne suure suve tulekut," lisas ta.

Näiteks Avinurmes toimub kõrvitsa marineerimise töötuba ning lisaks saab soetada traditsioonilist puidukäsitööd koriluseks ja hoidistamiseks. Mitmes kohas on võimalik osta köögiviljataimi, seemnekartulit, erinevaid marjaistikuid ja saada nõuandeid nendega toimetamiseks. Saab degusteerida ja ka tummisemalt keha kinnitada.

Ida-Virus kostitab viis sahvrit

Ida-Virumaa piires on avatud viis sahvrit. Pagarilt Põhja Peipsi Köögi tõllakuurist saab osta käsitööna valminud kalahoidised nii praetud kui ka suitsukalast. Saadaval on ka suitsulihast hoidised ja sügavkülmutatud tooted, nagu suitsutatud haugikotletid ja käsitööpelmeenid.

Päsari köök Kauksi puhkemajas toob oma keldririiulitelt välja mitmesugused hoidised, millele lisab hooajatooted, nagu pesto kevadistest metsaürtidest, naadikaraski ja hapendatud köögiviljad. Kohapeal söömiseks on supid ja ahjusoojad pirukad. Huvilised saavad perenaisega minna jalutuskäigule lähiümbruse metsa, et uurida, millised kevadised taimed on head söömiseks ja mida ei tasu suhu pista.