MAIT SEPP Kui viisakad inimesed kõrvale jäävad, nopivad võimu need teised...

See, mis meid Ennuga juba koolipõlvest ühendas, oli samasugune sarkasm, millega me maailma ja üksteise tegemisi vaatlesime. Mihklilaadal põgenesin ma just tema teravate kildude eest. Olin niigi oma tavapärasest kestast välja rebitud ja ta torkeid poleks ma välja kannatanud. Nimelt tegelesin laadal valimispropagandaga.

Miks ma seda siis tegin? Sellepärast, et mind valdas tunne, et kui meie valimisliit ei võida ja mina sellesse võitu oma panust ei anna, siis hakkab mu kodulinnas juhtuma imelikke asju. See tunne oli palju tugevam minu loomupärasest pelglikkusest. Nagu tagantjärele teame, meie valimisliit ei saanud siis volikogus täielikku enamust ja järgnenud neli aastat olid Jõhvi ajaloos vähe … kummalised. Nii et mu tunne ei petnud mind.

Niisiis, kuhu ma tahan selle kurvalt alanud jutuga jõuda? Esiteks, jälle on valimiste aasta. Kui ma tavaliselt agiteerin sel puhul minema valima, siis nüüd hüüan: "Minge ja kandideerige!" See on piinav ja kohati piinlik kogemus. Vähemalt oli see minu jaoks. Aga kui on hinge kuhjunud arusaam, et midagi on vallas või linnas niivõrd valesti, et seda vaid valimiskasti juurde minekuga ei lahenda, siis: kandideerige! Valige oma maailmavaatele sobiv erakond või valimisliit ja andke neile märku, et olete valmis võimukoormat jagama ning kandma. Või, miks mitte, tehke ise valimisliit. Keegi ei keela.