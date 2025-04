MARK GERASSIMENKO Pensionisüsteemi saab muuta õiglasemaks ka lisarahata

Ida-Viru mediaanpalk on koos Valgamaaga üks madalamaid Eestis ja miinimumpalga saajate osakaal kõikidest hõivatutest on suurim Eestis. Pole üllatav, et keskmine pension on Ida-Virumaal Eesti madalaim − see on I samba arvutamise skeemi otsene tagajärg.