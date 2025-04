ÜKS KÜSIMUS Kas Kreenholmi kvartal on endiselt riiklikult tähtsate kultuuriobjektide seas?

Kultuuriobjektid (mis on arvatud tähtsate kultuuriobjektide nimekirja − toim.) on põhimõtteliselt kõik töös, välja arvatud Narva. Sellega on keeruline ja see on pandud justkui mõttelisele pausile, ootama oma aega, kuni sünnib otsus, milline see kultuuriobjekt oma olemises on, millist eesmärki ta täidab. Riigikogu otsust tagasi ei võeta. Narva Kreenholm on nimekirjas ja selleks, et see sealt välja arvata, peaks riigikogu lihtsalt uue otsuse tegema. Seega, Narva Kreenholm on üks nendest objektidest, mis lihtsalt praegu ei ole töös.