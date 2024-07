Tänavune Euroopa meister teeb olümpiamängude peaproovi Jõhvis

Võistluse korraldaja Mati Lilliallik sõnas, et enne olümpiat Eestis harjutav Sloveenia vägilane on otsustanud oma viimase võistluse enne hooaja kaalukaimat jõuproovi teha sel pühapäeval Jõhvis. "Ta kinnitas, et ootab võistlemist ühel enda lemmikstaadionil ja loodab enne mänge teha stabiilselt hea võistluse," ütles Lilliallik.

Jõhvis võistlemisest on olnud abi

Kristjan Čehi isiklik rekord 71.86 meetrit on püstitatud samuti Jõhvis eelmisel aastal toimunud rahvusvahelisel kergejõustikuõhtul. Tänavu maikuus peetud samal võistlusel oli ta värske maailmarekordimehe, leedulase Mykolas Alekna järel tulemusega 68.60 teine, kuid tundis selget rõõmu tõusvast vormist. Ta ütles Põhjarannikule, et Jõhvis on talle alati võistelda meeldinud. "Siin on ilus staadion, tribüün on pealtvaatajatest tulvil ja nad teevad kõva häält," sõnas ta.

Mõned nädalad pärast Jõhvi võistlust tuli sloveen tulemusega 68.08 Euroopa meistriks, jättes selja taha nii Alekna kui ka kõik teised konkurendid. Samasugust ettevalmistusskeemi soovib ta nüüd korrata ka Pariisi olümpiamängude eel. Kui 21. juulil teeb ta Jõhvis peaproovi, siis olümpiamängudel on kvalifikatsioonivõistlus 5. augustil ja finaal 7. augustil.

Kui ilmastikuolud on soodsad, siis on üsnagi tõenäoline, et Čeh võib Jõhvis olümpiamängude eel heita ketta ka 70 meetrist kaugemale. Tema tänavuse hooaja tippmark on maikuus Dohas heidetud 70.48, mis on maailma tänavuses edetabelis Alekna maailmarekordi 74.35 ja Sambia kettaheitja Alex Rose´i 71.48 järel kolmas tulemus.

Euroopa valitseva meistriga koos võistlevad Jõhvis ka Eesti praegused parimad kettaheitjad: Eesti meister Priidu Niit, Eesti meistrivõistluste pronksmedalimees Gevin Genro Paas, paraolümpiaks valmistuv Egert Jõesaar ning mitmed teised.

Lapsed saavad proovida kergejõustikualasid

Kui kettaheitevõistlus algab Jõhvis pühapäeval kell 17, siis Heino Lipu staadionile tasub tulla juba mitu tundi varem. Kell 15 saavad lapsed koostöös Eesti kergejõustikuliiduga tutvuda erinevate kergejõustikualadega ja end neil ka proovile panna. Muu hulgas saab koos juhendajatega proovida selliseid keerulisemaid tehnilisi alasid nagu teivashüpe ja tõkkejooks. Kõik töötoas osalejad saavad diplomi.

Kõigil pealtvaatajatel on enne võistlust võimalik ennustada kettaheite võitja tulemust. Kolm täpsemat ennustajat saavad Toila spaahotellilt tasuta külastuspaketi kahele ning Kristjan Čehi autogrammiga T-särgi.

Pealtvaatajatele on staadionile sissepääs tasuta.