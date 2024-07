JUHTKIRI Kohtla-Järve juhid lasid endale jalga

Põhjarannik ei võta siinkohal sugugi hinnata seda, kas temaga töölepingu lõpetamine on põhjendatud või mitte. Linna munitsipaalettevõte on viimasest kümnest aastast kaheksal olnud kahjumis ning selle aja jooksul linnale tekkinud kahjum ulatub miljoni euro lähedale. See paneb tegelikult küsima, milleks selline ettevõte linnale üldse vajalik on. Kahel viimasel aastal, mil Veršinin ettevõtte juht oli, kasvas kahjum enam kui 300 000 euro võrra.

Küsimus on aga selles, et Veršinini tagandamise protsess on suhtekorralduse mõttes linnavõimudele olnud täielik läbikukkumine. Teades, et tegu on olulise munitsipaalettevõttega ja et Veršinin on samal ajal volikogus oluline opositsioonipoliitik ja lisaks ka Keskerakonna suurim häältenoppija viimastel valimistel, olnuks eriti tähtis esmalt tuua avalikkuse ette sisulised põhjused, kui need olemas on, ning alles siis tegutseda.

Praegu võeti ta maha ja jõuti ilma konkursita juba uus meeski ametisse panna, aga põhjusi lubatakse alles hiljem selgitama asuda.

Selline tegutsemine on ilmselge iseendale jalga tulistamine, mis paraku võimendab juba eelnenud aastakümnetel Kohtla-Järvel kujunenud hoiakuid, et linna palgale võetakse nii-öelda omainimesi ja poliitilised konkurendid tõrjutakse kõrvale. Nimetatud juhtum aitab seda teadmist kinnistada. Ja seda ka juhul, kui tegelikult see nii võib-olla ei olegi. See on taas vastupidine käitumine sellele jutule, mida volikogu esimees Eduard Odinets aastakümneid opositsioonis olles rääkis.

Linnajuhid kurdavad sageli, et Kohtla-Järvele on keeruline tööle saada häid spetsialiste. Sellised poliitmaigulised "manöövrid" veelgi vähem asjatundlike inimeste soovi tulla linnasüsteemi tööle, sest iial ei või teada, millal ja milline kaadriliigutuste tuhin kohalikele munitsipaalpoliitikutele peale tuleb.