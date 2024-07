Tänavune suvi on väga ilus. Teate ju küll, kuidas see Eestis tavaliselt käib: kord kõrvetab kuu aega järjest, siis jälle sajab lakkamatult vihma. Sel aastal on suvi mõnus ja soe, vihmasajud vahelduvad päikesepaistega. Mulle kuumus eriti ei meeldi, aga kui väljas on 24-26 kraadi nagu viimastel päevadel, siis on tore õues olla: paned õhukesed riided selga, tunned end hästi ja palavus ei tee liiga.