Maksutõusud on konkreetsed, majanduse käimatõmbamine udune

Nüüd tulevad needsamad kolm erakonda, ainsa erinevusega, et peaminister on Kaja Kallase asemel Kristen Michal, taas välja uute maksutõusudega ja räägivad jälle sellest, kuidas nad nüüd majanduse kasvama on pannud. Selles, et maksutõusud ka ellu viiakse, ei ole põhjust kahelda. Küll aga selles, et samad poliitikud nüüd majanduse kasvama panevad. Kui sama poliitiline seltskond pole suutnud seda teha rohkem kui aasta jooksul ning Reformierakond ja sotsid veelgi pikema ajaga, siis mis annab usku, et nüüd on leitud hõbekuul, kuidas seda teha? Pannes tööjõumaksudele ja käibemaksule veelgi rohkem protsendipunkte otsa, on pigem tõenäoline, et ettevõtlusel läheb senisest veelgi raskemaks ning oodata on pigem tööpuuduse tõusu.