Euroopa meistriga konkureerib pühapäeval Jõhvis Lõuna-Ameerika tšempion

Järgmisel nädalal Pariisis algavatel olümpiamängudel on sloveen, kes tulnud varem maailmameistriks ja tänavu ka Euroopa meistriks, üks favoriitidest. Kristjan Čeh soovis teha elu tähtsaima võistluse peaproovi mõned nädalad varem Jõhvis Heino Lipu staadionil, mis on olnud talle hea võistluspaik, kus ta püstitas mullu ka siiani püsiva isikliku rekordi 71.86.

Pühapäeval kell 17 algaval võistlusel pakub Kristjan Čehile konkurentsi Lõuna-Ameerika 2023. aasta meister ja Tšiili rekordimees Claudio Romero, kelle isiklik rekord on 67.29. Ka temale on Jõhvi võistlus peaprooviks olümpiamängudele, kus kettaheite eelvõistlus toimub juba 5. augustil ja finaal 7. augustil. Romero sihib olümpial kindlasti finaalikohta.

Alates kella 15 on koostöös Eesti kergejõustikuliiduga lastele avatud kergejõustiku töötuba, kus nad saavad tutvust teha erinevate kergejõustikualadega ja end neil ka proovile panna: kavas on hoota kaugushüpe, teivashüpe, tõkkejooks jm. Pealtvaatajatele on staadionile sissepääs tasuta.