Loomulikult ei ole siin kõnes ja eelnevalt toodud loetelu täiuslik. Küsimusi, mida lahendada, on valitsuse ees väga palju. Ent peamisteks märksõnadeks on ja jääb kindlustunde tagasiandmine Eesti inimestele ja meie liitlastele ja partneritele. Meie inimesed peavad teadma, et Eesti on kaitstud parimal jõukohasel moel; et meie liitlased on meiega ja siin ja valmis meiega koos Eestit ja Euroopat kaitsma; et vaatamata raskele julgeolekuseisule on meie majanduslik tulevik parem kui seni; et majanduse käimatõmbamiseks on olemas plaan ja see töötab; et meie pakutud tooted ja teenused on maailmale vaja ja need on konkurentsivõimelised; et Eesti tugevused alates maailma parimast haridusest kuni lihtsa ja digitaalse riigini on hoitud ja edasi arendatud; et Eestis on hea elada kõigil ja mitte ainult elada, vaid luua ja kasvatada oma peret; et võimule seatud on valmis ja suudavad teha otsuseid ja viia ellu muutusi, mida on vaja. See on valitsuse ülesanne ja seda me teeme.