JUHTKIRI Olümpial saab pöialt hoida ka idavirulastele

Tänases Põhjarannikus olevas pikemas intervjuus räägib oma sportlasteest sõudja Mikhail Kushteyn. Ehkki kehalistelt eeldustelt pole ta sõudmiseks kõige võimsam kuju, on ta noorest east saati kasvatanud võitlejahinge ja tundnud erilist rahulolu selle üle, kui on suutnud edestada endast võimsamaid konkurente.

Kolmel viimasel aastal Ida-Virumaa parimaks meessportlaseks valitud Kushteyn on sportimise kõrval mitmeid aastaid töötanud ka Narva komandos päästjana. Neljapaat on Eestile toonud viimastel aastakümnetel ohtralt au ja kuulsust. On põhjust rõõmu tunda, et Ida-Virumaa noormees on selles paadis tähtis lüli ning jätkab neid traditsioone, millele Leonid Gulov, Andrei Šilin ja Igor Kuzmin on olümpiavetel raja ette sõudnud.

Sõudmises on olümpiale jõudmine saavutus omaette, sest vaid üheksa neljapaati seal ongi. Et tase on ühtlane, võib hea õnnestumise korral kõike oodata.

Ka Sillamäelt pärit 17aastane Eneli Jefimova on viimastel aastatel järjekindlas rütmis nagu mööda redelit tulemusi parandades maailma tippudele lähemale roninud. Tasub olla mõõdukalt optimistlik, et ka Pariisis teeb ta oma elu parimad etteasted. See oleks kõige tähtsam saavutus. Kui sellega ka kõrge koht kaasneks, oleks eriline õnnestumine niivõrd konkurentsitihedal alal nagu ujumine.

Kettaheitja Kristjan Čeh esindab küll oma kodumaad Sloveeniat, kuid Ida-Virumaal on see sümpaatne vägilane saanud justkui omaks poisiks. Teda on sel nädalal olnud võimalik korduvalt kohata nii Jõhvis, kui mujal Ida-Virumaal, mille ta on valinud olümpia-eelseks ettevalmistuspaigaks. Nii et on põhjust ka talle pöialt hoida.