Kuidas maksutõusud kasvatavad majandust?

Teine, mis puudutab näiteks kaitsevaldkonda, siis varem Eesti ei ole seda ju nii pikalt kaalunud või ei ole sellisel viisil päris kaalunud, et see raha, mida me kasutame Ukraina aitamiseks ehk ligi 100 miljonit aastas tulevikus, me oleme sellise kohustuse endale võtnud, sellest nelja aasta peale kokku saab 400 miljonit. See 400 miljonit tegelikult on võimalus meie tööstusele toota seda, millega me saame aidata Ukrainal vabadussõda pidada. See on tegelikult võimalus toota asju, mida selleks on vaja, ja lisaks saada referentsi tulevikuks. Neid võimalusi tuleb veel.

Anti Poolamets (EKRE): Kui omal ajal avalikustas Silver Meikar Reformierakonna rahastamisskeeme, siis visati ta teie poolt erakonnast välja, aga täna plaanitakse teid premeerida selle eest uhkelt peaministrikohaga. Sellesama loo eest. Näete, ühed on tõllas ja teised on võllas. Mina ei mäleta, et te rahastamisskandaaliga seoses oleksite avalikkuse ees vabandanud. Ja tahaksin teada, kuidas te täna kirjeldaksite kurikuulsa rahastamisskandaali mõju teie enda mainele avalikkuse ees ja mida teil on täna sellega seoses öelda. Ja kas te oleksite Silver Meikari nõus erakonda tagasi võtma.

Kristen Michal: Iga skandaal karastab, muudab inimest alandlikumaks, annab paremat mõistmist elust. Poliitikas on skandaalid erinevad. Antud juhtum on läbi uuritud ja lõpetatud. Olen öelnud selle kohta suure osa, mis mul öelda on. Ja teie küsimuse selline toon, et peaministri koht on preemia − noh, ma arvan, et te ei ole vist näinud ühtegi peaministrit lähedalt toimetamas. See töö võtab kõik, mis sul anda on.

Arvo Aller (EKRE): Millele tugineb teie hinnangul see, et teil on õigus või on saadud mandaat maksude kehtestamiseks?

Kristen Michal: Mandaat tuleneb tegelikult vajadusest jõuda eelarvega nendesse raamidesse, mis on Euroopas kokku lepitud, tuleneb sellest vajadusest, mida meie naaber korraldab, ehk täpsemalt tapab süütuid naisi, lapsi, mehi Ukrainas. Seal peetakse ka meie eest vabadussõda. Sellest tuleneb see mandaat. Ja kui te arvate, et see mandaat ei ole piisav, siis me jääme ilmselt eriarvamusele.