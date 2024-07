Valitsusel ei näi raha otsas olevat

Palju hullem on, et loeme küll Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 valitsuse kokkuleppest, et "kolme erakonna ühine eesmärk on /.../ suunata majandus kasvuteele, vähendada sotsiaalset ja regionaalset ebavõrdsust", kuid juba mõni lehekülg tagapool leiame ettevõtte tulumaksu taastamise, kavalalt peidetud maksuvaba tulu kaotamise, tulumaksu ja käibemaksu tõusu 24 protsendile ning kütuseaktsiisi täiendava tõstmise. Samuti on koalitsiooni soov maksta maksumaksja taskust peale maismaa- ja meretuuleparkidele ning liikuda edasi kliimaneutraalsusena tuntud teiste sama kallite poliitikatega.

On kindel, et makse täiendavalt tõstes kolmandat aastat languses olevat majandust tõusule ei pööra. Lisaks annab käibemaksu Euroopa absoluutsesse tippu viimine garanteeritult taas hoogu hinnatõusule. Jätkuvalt näib peamine plaan Eesti jaoks eluliselt olulise majanduse kasvu taastamisest põhinevat lootusel, et ehk tuleb siia suuri välismaiseid tööstusinvesteeringuid (miks peaks, kui isegi riigi enda omandis ettevõtted ei saa ühtegi uut tehast rajada ja elektri hind on kõrgem kui Skandinaavias?), ning ootusel, et ehk hakkavad Rootsi ja Saksamaa majandus kiiremini kasvama.

On absurdne, et muidu juba üle 10 aasta kindlalt ametnike ja poliitikute ilmeksimatusesse uute reeglite, keeldude, käskude ja piirangute kehtestamisel uskunud erakonnad ei usu samas riigi võimesse majandust suurte investeeringutega kasvama panna.

Peale kaitsetööstuse riikliku tellimuse, Rail Balticu ehituse kiirendamise ja üürielamute programmi ning ebamäärase mõmina teemal "mina ehitasin majandusministrina kõige pikema lõigu Tallinna-Tartu maanteest" ei sisalda koalitsioonileping mingit suuremat eesmärki ega vahendit majanduse stimuleerimiseks. Kõige olulisem on eelarvetasakaal (vabandust, kolmeprotsendiline puudujääk), mis tuleb saavutada ka majanduslanguse jätkumise hinnaga.

Koalitsioonileppes on lubadus uurida läbipaistmatust tegevuspõhisest riigieelarvest loobumist, aga see peaks olema korras riigi rahanduse suunas liikudes esimene asi, mis tuleks kohe ära teha. Äkki selgub, et riigieelarve ei olegi nii suures puudujäägis? Samuti oleks olnud väga lihtne leppega keelata kõik kulutused, mis on omased pigem väga rikastele ühiskondadele või lausa ideoloogilised. Muidu pole maksumaksjal 24protsendist käibemaksu tasudes mitte mingit alust uskuda, et valitsusel tõesti raha otsas on.