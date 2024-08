Lisatud prokuröri kommentaar Kohus mõistis kelmuses süüdistatud Martin Repinski õigeks

Riigiprokurör Alan Rüütel ütles, et prokuratuuri hinnangul on oluline, et kohus tuvastas tõendite põhjal süüdistuses esitatud faktilised asjaolud ehk selle, et süüdistuse aluseks olnud teod selliselt ka toimusid. Küll aga ei nõustu prokuratuur õigusliku hinnanguga, mille kohus neile tegudele andis.

Rüütli sõnul kohus küll nentis, et riigikogu liikmete kuluhüvitistega seotud kord on liialt laialt tõlgendatav, ent see ei muuda prokuratuuri seisukohta, et kuluhüvitisi tohib kasutada vaid otseselt riigikogu liikme tööga seotud ülesannete täitmiseks. "Avaliku raha kasutamisel tuleb olla läbipaistev ja vastutustundlik ning prokuratuuri hinnangul on ka praegust kuluhüvitiste korda arvestades võimalik sellisele tegevusele anda kriminaalõiguslik hinnang."