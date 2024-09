Jõhvi lennupäev pakub põnevat tegevust nii maal kui õhus

Aastase pausi järel kogunevad lennundushuvilised taas Jõhvi lennuväljale lennupäeva pidama. Peakorraldaja on tänavu MTÜ IdaEvent ja selle juht Erik Setškov, kes oli enda sõnul unistanud selle kolm aastat tagasi algatatud traditsiooni edasiarendamisest.

"Mulle meeldis väga see ebatavalise formaadiga üritus, mille korraldusmeeskonnas mul eelmistel aastatel osaleda õnnestus," rääkis ta. "Nägin, et see toob kohale palju inimesi, ja mitte ainult kohalikke. Seetõttu kirjutasin projekti, mida toetasid integratsiooni sihtasutus ja Jõhvi vald. September hellitab meid ilusa ilmaga ja eelolev laupäev tõotab samuti tulla suviselt soe. Kohtume lennuväljal!"