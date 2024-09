Jõhvi rahvajooks viib osalejad linnatänavatele, parki ja poodi

Jõhvi rahvajooksu põhidistantsid on 10 km ja 5 km. Lisaks on kavas 2 km pikkune lastejooks ja tillujooks. Stardi- ja finišipaik on Heino Lipu staadionil.

Rajad kulgevad Jõhvi mikrorajooni kortermajade vahel ja pargis. 10 km rada toob osalejad tunneli kaudu ka teisele poole raudteed Jõhvi vanemasse osasse. Võrreldes mullusega on põhiline erinevus, et kui läbi mikrorajooni on kulgenud viimased kilomeetrid, siis nüüd esimesed. Laupäeval kella 11 ja 13 vahel tasub Jõhvi liikluses olla ettevaatlikum, sest rahvajooksu tõttu sulgevad reguleerijad ajutiselt lühikeseks ajaks ka mõned ristmikud, et jooksjad ja kõndijad tuvaliselt läbi lasta.

Jõhvi valla kultuuri- ja spordinõunik ning üks Ida-Viru jooksusarja korraldajatest Avo Sambla on täis usku, et nii tänavune Toila kui ka mullune Jõhvi osalejate arv saavad ületatud. Tema sõnul on korraldajad kõvasti pingutanud, et osalema tuleks võimalikult palju Jõhvi koolide ja asutuste inimesi. "Rõhutan ikka, et Jõhvi rahvajooks ei ole proffide võistlus, vaid eelkõige sõna otseses mõttes rahvajooks, kuhu tasub tulla jooksma või kõndima nõnda, et igaüks valib endale kõige sobivama tempo. Tahaks, et Jõhvi inimestes kujuneks hoiak, et sellisel valla tervisespordi sündmusel osalemine ja melust osasaamine on auasi."