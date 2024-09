Kohtla-Järve linnavalitsuse läbikukkunud personalipoliitikal on kallis hind

Kohtla-Järve linnal on kohtuvaidlus OÜga Atko Liinid (edaspidi Atko). Nõue, mille Atko linnale esitas, ulatub üle 600 000 euro. Selle kaasusega tegeles linnavalitsuse jurist, kes minu isikliku arvamuse kohaselt oli selles majas ainuke jurist, kes oma tööd tundis. Miks oli? Eks ikka sellepärast, et "efektiivsuse saavutamiseks", nagu linnavõimud juunikuus tehtud kaadrireformi põhjendasid, oli vaja tema ametikoht koondada.

Aga asja juurde. Kõik dokumendid, mis ühes kohtuvaidluses vajalikud, koostas just seesama jurist. Ta esindas linna kohtus ja lõpptulemuseks oli see, et mitu aastat kestnud kohtumenetluses tuli halduskohtus Kohtla-Järve linnale võit. Kõik Atko nõuded summas üle 600 000 euro jäeti halduskohtu poolt täielikult rahuldamata.

Sellised vaidlused, kus suured summad mängus, ei piirdu üldjuhul esimese astme kohtuga ja nii ka selle vaidluse puhul. Kõne all oleva juristi koondamise käskkirjas oli välja toodud, et tema ülesanded võtavad üle linnakantselei juristid. Nüüd on aga selgunud, et linna huvide esindamiseks ringkonnakohtus on palgatud NOVE advokaadibüroo advokaat.

Täiesti "juhuslikult" puuduvad dokumendiregistris igasugused viited lepingule advokaadibürooga, seega on raske hinnata, milline on rahaline mõju eelarvele. Kuid võttes arvesse asja mahtu ja keerukust ning tundes ka isiklikult natukene köögipoolt, pakun välja, et advokaadi tasu võib jääda 20 000-30 000 euro kanti.

Pikaajalise kohtupraktika kohaselt mõistetakse kaebajalt haldusorgani kasuks välise õigusabi kulud välja üksnes siis, kui kohtuasi väljub haldusorgani igapäevase põhitegevuse raamest (riigikohtu lahendid 3-3-1-63-10, p 32 ja 3-20-1280/62, p 15). Seega jäävad isegi võidu korral need advokaadikulud linna, mitte kaotanud poole kanda, sest kohtuasi ei välju Kohtla-Järve linnavalitsuse (haldusorgani) igapäevase põhitegevuse raamest.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et arusaam efektiivsest töökorraldusest Kohtla-Järve keskerakondlaste ja sotsiaaldemokraatide pilgu läbi toob linnaeelarvele lisakoormuse ning linnapea suutmatus linnavalitsuse tööd efektiivselt korraldada võib viia selleni, et taas kord visatakse kümneid tuhandeid eurosid maksumaksja raha tuulde.