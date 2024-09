Soomlaste huvi Ida-Viru vastu kasvab, siseturistide huvi veidi raugeb

Narva hotelli juht ja OÜ Sanesi juhatuse liige Vladimir Aret paneb turismisuvele hindeks nelja. "Soome turistide osakaal on suurenenud ja see on hea. Kaks reisibürood tõid meile Soome gruppe ning soomlased külastasid ka Narva ooperipäevi ja Tartu Uue Teatri "Hungerburgi" suvelavastust."