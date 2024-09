JUHTKIRI Murepilved turismi kohal

See pole aga sugugi lihtne. Kobarkriis (pandeemia, sõda, majanduslangus) on jätnud oma jälje. Ning tuleb tõdeda, et Ida-Virumaal, kus enne sõda Ukrainas oli oluline osa turismiettevõtlusest suunatud Venemaa elanikele ning nende turistide hulk oli kasvutrendis, on sõjaga seotud sanktsioonid andnud endast eriti tugevalt tunda.

Ent meie turismiettevõtjatele tuleb au anda, et nad ei heida meelt ja pingutavad edasi, püüdes hoida teenust konkurentsivõimelisena. Seda enam, et see muutub üha raskemaks ka riigi maksupoliitika tõttu: majutusasutustele tõuseb uuest aastast käibemaks nelja protsendi võrra, ka üldine käibemaksumäär kasvab, nagu ka tööjõumaksud. See kõik kasvatab üldist hinnataset ning nõrgendab meie turismiettevõtete konkurentsivõimet sellesama Läti või Soome turisti püüdmisel. Siseturistist rääkimata. Sest kui toimetulekuvõime langeb, peavad ka inimesed hakkama kokku hoidma ning puhkus ja meelelahutus on tavaliselt esimesed, millest loobutakse.