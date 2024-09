POLITSEI Nädalavahetusel oli vägivalda Ahtmes, Narvas ja Jõhvis

Samal päeval teatati politseile, et Narvas lõi alkoholijoobes 52aastane mees oma abikaasat. Politseinikud pidasid mehe kinni.

8. septembril sai politsei väljakutse Jõhvi Narva maanteele, kus alkoholijoobes 31aastane mees lõi 44aastast meest. Lööja peeti kinni. Kõigi vägivallajuhtumite puhul on alustatud kriminaalmenetlust.

Varas eemaldas Mercedese klaasi

7. septembril avastati, et Narva linnas Malmi tänaval on eemaldatud Mercedes-Benzi juhipoolne aken ning varastatud sõiduki dokumendid ja sularaha. Esialgne kahju on umbes 4000 eurot.