Narva linna värskelt renoveeritud koolimaja on ülerahvastatud

Rekonstrueeritud koolimaja, võimla ja uus juurdeehitis on projekti järgi mõeldud 864 õpilasele, kuid tänavu võeti kooli vastu 941 last. See tähendab, et õpilasi registreeriti üheksa protsendi ehk umbes kolme klassi jagu lubatust rohkem. Sestap on tõenäoline, et kooli koridorides hakkab nappima ruutmeetreid, klassiruumides laudu ja toole, garderoobides riidenagisid, sööklas sööginõusid jne. Samuti on vältimatu tavalisest suurem koormus ventilatsioonile, tualettruumidele ja hoonele tervikuna.