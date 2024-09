Perekond Tartlan võõrustas Ida-Viru kaunimate kodude omanikke

"Lohakus ja ükskõiksus kodusse võtab kodutunde ja kodu kui oma olemise koht kaob käest. Käestlastu aga pudeneb laiali. Nii on oma koduga, nii on oma riigiga. Teie aga suhtute oma kodusse nõudliku kirega ja võite selle üle ka õigusega uhkust tunda. See uhkus ei ole upsakus, sest sinna on pandud teie kätetöö ja südamevalu," pöördus president kaunite kodude loojate poole.