Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilane võib pääseda ralli MMile

"Ülimalt hea meel on teatada, et ma olen programmi "Beyond Rally" maailma 15 finalisti seas!" teatas Aabna sotsiaalmeedias. "Mul ei jätku sõnu kirjeldamaks, kui õnnelik ja tänulik ma antud momendil olen. Tegemist on tõesti ühe väga-väga suure sammuga edasi ning luban, et annan endast parima!"