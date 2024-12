Narva talvisel rahvaspordikarnevalil tuleb rajale üle 1500 osaleja

Lokotari sõnul osaleb kutsehariduskeskusest Narva talvejooksul üle paarikümne inimese. "Osalesin ise eelmisel aastal ja see on nii äge kogukonnasündmus Ida-Virumaal, et ergutasin sel aastal ka kolleege tulema ja olen kindel, et nad saavad sellest õhtust meeldejääva elamuse," rääkis ta.

Ilmajaam lubab laupäeva õhtuks nullilähedast õhutemperatuuri ja võib sadada ka lund. "Kui ümberringi on valge nagu mullu, siis annab see võlu juurde," sõnas Torm, märkides, et suurem osa rajast kulgeb linna põhitänavatel, mis on hooldatud. "Kuid kuna tegu on talvejooksuga, tasub osalejatel olla pisut ettevaatlikum kui suvel joostes või kõndides," ütles ta, paludes ka Narvas sõidukitega liiklejatel laupäeva õhtupoolikul arvestada, et liikluses esineb piiranguid, ja varuda rohkem aega. Samuti tasub osalejatel parkida sõidukid stardi- ja finišipaigast Fama keskuse juures eemale.