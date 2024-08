Toila vald on hämmingus: riik viib interneti sinna, kus pole elanikke

Vallavanem Eve East kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et vald on aastaid esitanud ministeeriumile lairibavõrgu arendamiseks oma prioriteetsete piirkondade ja asutuste tabeleid. Nii on varem riigi toel loodud ligipääs kiirele internetile Kohtla-Nõmme alevis ning Saka külas, vähesel määral said kaetud Kohtla ja Pühajõe küla.