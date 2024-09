"Oleme olnud majakaks eestikeelsel õppel," ütles Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur esmaspäeval koolimaja ees toimunud uue kooliaasta väliaktusel. "Sel aastal on üheks meie loosungiks "Eestikeelne koolikeskkond". Hoidkem fookuses, et me oma eesti keeles rääkimisega aitame ja toetame neid õpilasi, kel eesti keel veel nii hästi suus ei ole. Hoidkem teadlikult eestikeelset keelekeskkonda," sõnas ta.