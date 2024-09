USA uuest presidendist olulisem on Eesti võime end ise kaitsta

Esimesele küsimusele on võimatu vastata. Teine küsimus eeldab, et vaataksime kandidaatide varasemaid tegusid.

Kamala Harris ei ole seni olnud Ameerika Ühendriikide välispoliitika kujundajate ega isegi peamiste täideviijate seas. Õigupoolest on ta nii kaugel sellest, et ei oleks vale vaadata Harrist kui lihtsalt Joe Bideni uut vormilist kehastust. Sellest lähtudes ei ole pilt Trumpi ja Harrise võrdluses sugugi nii mustvalge või lihtne nagu pealiskaudselt võib tunduda.

Joe Bideni nõrkus nii otseses vanusest tingitud tähenduses kui üleüldse ei ole viimase paari kuu nähtus. Välispoliitiliselt on Bideni administratsioon olnud Obama aegade jätk ja Washingtoni ametnike establishment'i ettevaatlikkuse kehastus. Nii oleks õpetlik vaadata Ühendriikide poolt Venemaa-Ukraina sõja käigus seatud piiranguid relvade kasutamisele, eskalatsioonipelgust kui ka pealispinna all kahtlemata püsivalt olemas olnud soovi suunata Ukraina mingit sorti kokkuleppele.

Donald Trumpi samme Venemaa suhtes on keeruline ette näha. Varasema kogemuse põhjal on peaaegu kindel, et ta ei soovi minna ajalukku kaotaja või nõrga presidendina. Samuti on ennustatav, et Trump eelistab toetada neid, kes näitavad end tugevatena. Igal juhul on siin peidus palju võimalusi ja riske.