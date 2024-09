Majanduse kohal paistab lootuskiiri

Suurimaks väljakutseks on väliskaubanduse olukord. Kuigi teenuste eksport püsis plusspoolel, ei suutnud see kompenseerida kaupade ekspordi 3% suurust langust. Lähiajal võiks siiski oodata ekspordi languse peatumist. Seda ennustav tööstustoodang on veel mullusest madalam, ent konjunktuuriuuringute põhjal on tööstusele lisandunud uusi tellimusi.

Püsib lootus, et järgmisel aastal julgetakse sahtlist mõned investeeringuplaanid välja võtta. MIHKEL NESTOR, SEB majandusanalüütik

Eesti ekspordi jaoks on suurimaks probleemiks olnud intressimäärade paine kõrge võlakoormusega Põhjamaade majandustele. Eriti just laenukapitali vajavate toodete puhul, nagu kinnisvara, on nõudlus kahanenud pea olematuks. Nüüd on aga nii Euroopa kui Rootsi keskpank teinud algust intressilangetustega. Praeguste ennustuste kohaselt kahanevad peamised intressimäärad järgmise aasta lõpuks võrreldes tänavusega poole võrra. Kuigi nullintresside tagasitulek ei tundu tõenäoline, jätab see nii Soome kui Rootsi majandusse hulga miljoneid, mida on võimalik tarbimisse ja investeeringutesse paigutada.

Kui ekspordi puhul on juba näha positiivseid märke, siis sisetarbimise puhul on olukord mõnevõrra ebaselgem. SKP statistika põhjal kahanesid majapidamiste tarbimiskulutused teises kvartalis mullusega võrreldes 1,3%. Nõrgaks on jäänud viimaste kuude tulemused endiselt ka jaemüügis.

Suuri objektiivseid põhjusi piiratud tarbimisele ei ole, kuid lisandumas pole ka palju positiivseid faktoreid. Tööhõive on Eestis väga kõrge, mis seab selle − ja tarbimise − edasisele kasvule piiri.