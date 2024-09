Kaisa Kukk tuli Eesti meistriks maratonis, Šalkauskas 10 km jooksus

Kaisa Kukk, kes võitis kevadel pronksmedali trepijooksu maailmameistrivõistlustel ja on korraldanud harrastajatele Ida-Virumaal jooksutreeninguid, ütles pärast Eesti meistriks tulekut, et oli tulemuse üle üllatunud, sest otsustas osaleda alles eelmisel õhtul. "Võtsin päris palju riske, läksin kiire tempoga peale ja viimased 12 km jooksin täiesti üksinda. See oli vaimselt päris raske. Medali võitmiseks oleksin võinud ka rahulikuma jooksu teha, sest vahed olid suured. Olen väga õnnelik, et tulin teist aastat järjest Eesti meistriks ja püstitasin Eesti rekordi 40aastaste naiste arvestuses. Mul läks ülihästi," ütles Kukk ERRile.