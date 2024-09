ITI-JANTRA METSAMAA Õpilasfirma loomine tekitab õpilastele lugematul hulgal probleeme

Kurb, sest minule oli see kogemus, kus elus esimest korda õppisin suurima tuhinaga ja sain ka esimest korda aru, et mul on supervõime midagi päriselt maailmas korda saata. Tegelesin teemaga, mis läks mulle hinge. Ma sain teadmisi merereostuse ja selle probleemi suuruse kohta ning tegin päriselt ise midagi selle jaoks ära, et olukord võiks muutuda.

Projektid, õpilasfirmad, konkursid, häkatonid annavad meie noortele võimaluse lahendada päris elulisi probleeme. Nii on võimalik siduda õpitu tegevusse, mille puhul tõenäoliselt tekib neil iseseisev motivatsioon, millel on väga suur jõud. Kas me tahame seda õppeprotsessi julgustada ja suunata? Või jääme lahendama kunstlikult tekitatud ülesandeid, mida erinevad õpikud võivad meile ette sööta terve igaviku? Kellele meist meeldiks järjepanu lahendada midagi väljamõeldut ja kuidas suudame kunstlikult loodud harjutusi tehes aru saada, mida me tulevikus päriselt teha tahame?

Ettevõtlikkus ei väljendu mitte ainult õpilasfirma tegemises, vaid see on hoiak, mis ajendab kitsaskohti lahendama. Me kõik lahendame iga päev palju probleeme. Piim otsas, toome poest juurde. Riided on mustad, peseme need puhtaks. Me kõik oleme mingil määral ettevõtlikud.

Aga üks ettevõtlikkus on see, mida sa teed enda olemise parandamiseks, kuid järgmine tasand on teiste aitamine või ümbritseva keskkonna arendamine. Märkan koolides infotunde läbi viies, et noored, kes on ellu viinud projekte, loonud õpilasfirmasid või osalenud muudes koolivälistes ettevõtmistes, eristuvad tihti ülejäänud grupist. Nad võtavad julgelt sõna, arutavad kaasa ja jagavad oma kogemusi. Nad on enesekindlad ja otsustusvõimelised ning ka nende tulevikuplaanid on paremini paigas. Ettevõtlikkus on tekitanud õpilastele lugematul hulgal probleeme, aga nad on omandanud supervõime − nad oskavad ja suudavad neid lahendada.

Hariduskopter on loodud selleks, et võimestada Ida-Virumaa haridusasutusi. Noorte ettevõtlikkuse koordinaatorina toetan noorte ettevõtlikkust ja õpilasfirmade tegevust. Kui sinu haridusasutus vajab tuge õpilasfirmade toetamisel või kui sinu koolis ei ole õpilasfirmade juhendajat, siis pöördu minu poole ja leiame lahenduse: iti.metsamaa@ivek.ee.