Miks ei ole normiks saanud usutava avaliku vabandamise kultuur?

Seda kindlasti ka selle pärast, et Kertu, kes on hariduselt ajakirjanik ja suhtekorraldaja, mis eeldab erialateooria tundmist, ei leidnud endast julgust meie ühiskonna ees korrektselt vabandada. Miks? Sest tema arvatavasti ei tunne, et pani millegagi puusse.

Ta ise ei toeta muu emakeelega inimeste integreerumist Eesti ühiskonda, kuna näeb vist selle taga julgeolekuohtu. Mina pidin samuti aastaid pingutama selle nimel, et tõestada, et minu vene nimi ei tähenda seda, et ma ei tohi ennast eestlaseks pidada. Tänu sellele kurikuulsale reportaažile peavad nüüd ka minusugused, kelle identiteet ja meelsus võivad teiste jaoks küsitavad olla, kuna lisaks vene nimele räägin ma ilma aktsendita ka vene keelt, oma eestlust pidevalt tõestama.

Vabanduse alatoon oli jälle sama kibeda järelmaitsega. MIHHAIL TAMMEARU, suhtekorraldaja, Kohtla-Järve linnavolikogu kommunikatsioonispetsialist

Temale tahaksin meelde tuletada, et keel on eelkõige kommunikatsioonivahend. Kas Kertu mõistab, kui suur see töö tegelikult on ja kui palju on juba tehtud? Arvestades, et tegutsen avalike suhete valdkonnas, võib see veelgi suuremat pühendumust nõuda.