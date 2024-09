JUHTKIRI Omavalitsustel tasub teha oma varade inventuur

Selline nägin Kohtla-Järve vanurite hooldekodu Ahtmes välja veel kolm aastat tagasi, kui see kuulus linnale.

Ahtmes asuva vanurite kodu, nüüdse nimega seenioride keskuse näide kinnitab, et linnadel ja valdadel tasub teha oma varade seas põhjalikum inventuur ja hinnata, mis on tegelikult vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja millest võiks loobuda. Olgu selleks siis müük, mis tooks ühekordset lisatulu, või ka tegevuse lõpetamine, et pääseda edaspidi püsikuludest tegevuste jaoks, mis ei ole tegelikult kohaliku omavalitsuse kohustus.