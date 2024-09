Raudi kalmistu kipub kitsaks jääma

Praegu on kalmistu all umbes 60 hektarit maad. Täpsemalt on nii suur see ala, millele kümmekond aastat tagasi detailplaneering koostati. Tegelikult saab sellest matmiseks kasutada umbes 50 hektarit. Ülejäänud kolmandik on kas liiga kõrgel asuva põhjaveega, liiga kivine või künklik või veel mingil põhjusel sobimatu.