Kohtla-Järve gümnaasium korraldab linnapargis terve päeva kestva teatejooksu

Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur tõdes, et 106-liikmelise võistkonna kokkusaamine võib alguses tunduda väga suure väljakutsena, aga see on koolidele, ettevõtetele ja asutustele hea võimalus ühise eesmärgi nimel end kokku võtta. "Üks meie kooli eesmärke on ühendada ka kogukondi ja selline suur teatejooks just seda eesmärki teenibki. See tugevdab ühtekuuluvustunnet ja tekitab head hasarti," sõnas ta, lisades, et loodetavasti saab selline teatejooks Kohtla-Järvel traditsiooniks ning järgmisel aastal tuleb võistkonda saada juba 107 jooksjat.