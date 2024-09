POLITSEI Narvas said kolm noormeest peksa

Kelmid vedasid taas üht ohvrit ninapidi

Politseisse pöördus 71aastane naine, kes oli saanud telefonikõne, milles väideti, et tema Telia mobiiltelefoni number aegub ja pikendamiseks on vaja lepingut uuendada. Seejärel helistati väidetavalt Swedbanki turvaosakonnast ja teatati, et tema arveldusarvele on proovitud sisse tungida. Selleks, et raha alles jääks, paluti naisel kanda raha uuele arvele. Naist hakati juhendama ning ta tegutses juhtnööride järgi ja suurendas raha ülekandelimiiti. Kokku tegi ta kolm ülekannet. Pettusega tekitatud kahju on enam kui 13 000 eurot.