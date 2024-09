VIRVE OSILA Kas julgus või ülbus?

Ja küllap lähiajal tõusevad ka ministrite ja riigikogujate töötasud. Kärpida tuleb ikka vaesematelt − neid on palju rohkem, ka on nende vajadused väiksemad. Ja mis kõige tähtsam: vaene inimene oskab vähese rahaga ümber käia oskuslikumalt kui see, kes oma rahanumbreid enam kokku lugeda ei mõista.

Riigikogu sügishooaeg alles algas, küllap saame varsti suurel hulgal näha-kuulda üha julgemaid ütlemisi koos jõu- ja ilunumbritega. Sotsiaalkaitse- ning tervise- ja tööminister on esimesed julged ütlemised juba teinud: üks kärbib uljalt toetusi, öeldes sedagi, et kui elukaaslastest üks on kodune, siis haigekassa toetus temale ei kehti, kuna jõukas inimene peab jaksama ise oma ravi eest tasuda. Kui aga ollakse kodus mitte jõukuse pärast, vaid haige pereliikme või oma kehva tervise tõttu? Kuidas ja kes seda küll kontrollima hakkab? Teine tõstab arstivisiidi tasusid, öeldes, et selle peavad ju maksumaksjad kinni maksma. Pagan võtaks, maksumaksjad maksavad ju ka ministrite elamise ja hüved kinni!

16. septembri varahommikul Vikerraadiot kuulates jäi kõrva, kuidas üks tunnustatud pealinna peretohter tegi väga julge avalduse, soovitades kvalifitseeritud perearste, kes on niigi üle koormatud, lihtsate tervisehädadega mitte tülitada. "Ärge pöörduge perearsti poole, kui teie nahale on tekkinud kahtlased plekid, kui teil on varbavahelõhed, kui teil on angiin või kannatate krooniliste seljavalude käes. Pidage nõu apteekrite või pereliikmetega ja ravige ennast ise," kõlas üleskutse inimestele, kes on nii harimatud, et söandavad oma tervisemuredega haritud arstide kabinetiuksi kulutada. Seda pateetilist üleskutset kuulates meenus, et mingil ajal just soovitati nii kahtlaste nahalaikude kui muude tundmatute terviseprobleemidega perearsti poole pöörduda, et saada õigel ajal sabast põhjusel, mitte nutta tagajärgede pärast.