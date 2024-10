Ahtme saun jätkab tööd

ASi Vekoolis direktor Vladimir Šatilin rääkis juba suvel, et kümme aastat tagasi linnaga sõlmitud üürileping hakkab läbi saama, kuid nad ei ole valmis seda pikendama, kuna kulude kasvu tõttu on selle majandamine kahjumlikuks muutunud. Saunapileti hind on 10 eurot ning seda tõsta poleks ettevõtja sõnul otstarbekas.