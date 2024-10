Riiklikule sõidueksamile peavad paljud idavirulased nüüd tõlgi kaasa võtma

Narvast pärit Ilja läks tänavu septembris tegema mootorrattajuhi sõidueksamit, teades, et eksamineerija räägib vaid eesti keeles, ning otsis selleks puhuks endale tõlgi. Ta saab eesti keelest aru, kuid kindluse mõttes otsustas ta tõlgi võtta, kuna eksam on seotud stressiga ning selles olukorras ei olnud ta kindel, et sajaprotsendiliselt hakkama saab.

Temale oli muutus mõneti ootamatu. "Kui autokoolist öeldi, et eksam on eesti keeles, siis see oli ebameeldiv ootamatus, sest kui kursustele läksin, olid reeglid teised. See tähendas, et tuli veel täiendavalt midagi korraldada, lisaks muudele väljaminekutele kursuste ja riigilõivu kõrval veel lisakulu. Aga miks see nii tehti, on arusaadav," sõnas Ilja. Mootorratturi sõidueksamit tuli tal Narvast sõita tegema Jõhvi, sest piirilinnas seda teha ei saanud. Kui tõlk veel samuti Narvast võtta, tuleb kanda ka tema sõidukulu.