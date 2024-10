Rohereformide tagajärjel muutub Narvas toasoojus üheks kallimaks Eestis

Enam kui 50 000 elanikuga Narvat varustab soojusega Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power. Teisipäeval kinnitas konkurentsiamet Narva linna soojuse tootmise piirhinnaks 91,13 eurot käibemaksuta megavatt-tunni eest. Mullu suvel tõusis see hind 60,44 euroni ja enne seda oli see vaid 27,44 eurot. Seega vähem kui kahe aastaga on Narva kaugkütte tootmishind tõusnud rohkem kui kolm korda.