ANVAR SAMOST Miks sobib poliitikute maailmapilti vabaduse kärpimine?

Oluline on mõista, et nii ulatusliku privaatsuse riive õigustuseks ei sobi jutud lennujaamale tehtud pommiähvardustest või narkoärikatest − nagu ei sobi sõnavabaduse piiramise õigustuseks sama erakonna esitatavad jutud solvumistest ja tunnetest.

Tõenäoliselt on just sideandmetega toimunu koroonaaegsete tegevuste kõrval selgitus, miks politseiametnikud peavad võimalikuks ennetavalt meeleavaldusi tõkestada (Tartu politseijaoskond ei andnud luba Palestiina toetuseks avalikku koosolekut korraldada, väites, et koosolekule võivad ilmuda inimesed plakatitega, mis võivad sisaldada agressiooni õigustamist) ning nüüd siis ka kõhutundeõiguse põhjal eraomandit ära võtta ja tagasi mitte anda.

See ei ole paraku enam meile kallis õigusriik, kui politseiamet ütleb esiteks, et võttis Lihula mälestussamba koopiana tuntud kivi "hoiule", et hoida ära võimalikke õigusrikkumisi, ning nädalaid hiljem kaitseb oma seadusvastast tegu argumendiga, et kivi võimaldab ajalugu mitte tundvatel isikutel teha "valesid järeldusi" ja pahatahtlikke manipulatsioone korraldada.

Vabas riigis võib igaüks teha nii valesid järeldusi kui suudab. Kui siseminister ja sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütleb, et Venemaa võib neid "valesid järeldusi" ära kasutada ja sellega on politsei tegevus õigustatud, siis kahjuks muudab see Eestit just Venemaaga sarnasemaks.

Kuid ei läinud mööda nädalatki, kui sama siseminister (kellele annavad aru nii politsei kui kaitsepolitsei) tuli välja mõttega, et kõik mittekodanikest kohalikel valimistel osalemise õigust omavad inimesed peaksid selle õiguse säilitamiseks deklareerima hukkamõistu Venemaa agressioonile ja lojaalsust Eestile. Aga "õiguskaitseorganid" nagu kaitsepolitsei saaksid sobimatut meelsust näidanud inimesed siiski ka pärast seda valimisnimekirjast välistada.

Tänaseks on Lauri Läänemets avalikkuse survel ettepaneku viimase osa tagasi võtnud. Pole siiski põhjust uskuda, et muutunud on maailmapilt, kuhu sobib vastuluureamet valijate meelsuse kontrollijana ja politsei mõtete lugejana.

Oleks hea lõpetada, märkides, et õnneks on asi ühes ministris või ühes erakonnas. Aga tegelikult on säärast mõtlemist kõigis erakondades ja see on olnud esindatud juba mitmes valitsuses.