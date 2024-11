JUHTKIRI Praegune Narva probleem võib tabada ka teisi Ida-Viru linnu

Nüüd ühtäkki on toimunud kannapööre ja Narvast on kujunemas Eesti kõige kallima soojusenergiaga linn. Kui arvestada, et Narvas on kõrge tööpuuduse ja vaesuse tase, siis sellest kokku on küpsemas sotsiaalne plahvatus. Seda ohtu olnuks võimalik aegsasti ette näha ja hakata tegutsema, ent tõsisemalt püütakse seda teha alles nüüd. Aga head ja kiiret lahendust ei ole võimalik tagataskust võtta ei kohalikul võimul, riigivõimul ega toasooja ainsal pakkujal. Kas valitsus teeb otsuse, et talle kuuluv äriühing paneb odavama soojuse nimel jaama tööle ja saab kahjumit ning riik temalt vähem dividenitulu?