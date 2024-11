Endine Silmeti juht asub tüürima VKG õlitehaseid

Viru Keemia Grupp teatas, et Vasnu asub järgmise aasta märtsi lõpust juhtima ka kontsernis õlitootmisega tegelevat tütarettevõtet VKG Oil, kuna selle kauaaegne juhatuse liige Nikolai Petrovitš, kelle järgi on nime saanud kolm uusimat Petroteri õlitehast, on teatanud soovist kevadel ametist tagasi astuda.