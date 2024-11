Kratikonverents Jõhvi gümnaasiumis

Rahvajutud väidavad, et tänapäeva noored annavad kodutööd teha põhiliselt tehisintellektile ning kirjandeid ja referaate tuleb hindamiseks õpetajatele nagu Vändrast saelaudu, ilma et õpilased teemat üldse uuriks, teadmisi koguks ja vaeva näeks. AI on võimas vahend ning tema luuleandi ja muusikakirjutamise oskust konverentsil ka demonstreeriti. Nii ei ole Ludvig Sanderil enam vaja Tiit Piibelehte ja kahtlast pisuhända, kes võivad välja pressima hakata, kui ta end ükskord pegasuse tiibadega kellegi ees kaunistada tahab.