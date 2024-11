ARTUR TŠUŽAS Kohtla-Järve vajab noortealgatuste fondi

Praegu on fondi moodustamiseks olemas juba kaks olulist eeldust: loodud on püsiv noortevolikogu esindusrühm ja alustatud noorte väikeprojektide toetamist. Noortealgatuste fondi tegevus peab sarnaselt meie noortevolikogu tegevusega olema väärtuspõhine. Meie põhiline väärtus on avatus: läbipaistev töö, avatud suhtlus ja koostöövalmidus.

Üks noortealgatuste fondi suuremaid eesmärke ja väljakutseid on kohalike ettevõtjate kaasamine. Erinevalt üksikute projektide toetamisest on fondi juhtimine ulatuslik tegevus, mis vajaks ka lisafinantseerimist. Ettevõtjatel, keda saaks kaasata, peab olema kindel huvi panustada Kohtla-Järve linna arengusse. Oluline on ka see, et fondi loomise näol on tegu arendustegevusega, millega peaks kaasnema ka uute töökohtade loomine. Siis võib ettevõtjate huvi suurem olla.

Oluline on, et noortealgatuste fond oleks suunatud innovatsioonile, et kohalikud noored oleks projektide eestvedajateks mitte ainult linna, vaid ka riigi tasandil. Tuleb pöörata suurt tähelepanu noorte koolitamisele, et ennast pidevalt arendada, saada uusi teadmisi ja harjutada erinevaid praktikaid. Avatuse mõttes on tähtis ka rahvusvahelistumine ning teistest riikidest noortega suhtlemine ja kogemuste vahetamine.