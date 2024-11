JUHTKIRI Tööstuspärandit tuleb säilitada tulevikku selja taha jätmata

Tänane Põhjarannik kirjutab sellest, kuidas Narva linn tahab takistada kahe Balti soojuselektrijaama korstna lammutamist, pidades neid väärtuslikeks. Häda on aga selles, et hoolduskulusid ei taha keegi kanda. Paraku on kõigi mälestistega nii, et kui nad väärtuslikeks tunnistada, et säilitada, tuleb arvestada ka kuludega. Kui suure osa meie tööstuspärandi säilitamisest oleme me valmis kinni maksma?

Meil on ka positiivseid näiteid, nagu kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel või Kiviõli seikluskeskus, kus tööstuspärandile on antud uus elu. Nii tulekski mõelda, et kui me tahame olnut säilitada, siis peame suutma siduda selle oleviku ja tulevikuga. Säilitada ajalugu selleks, et maksta minevikule peale, on liiga kallis hind, kui eesmärk on olla tuleviku suunas näo, mitte seljaga.