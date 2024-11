Päästeamet kontrollib detsembri alguses suitsu- ja vingugaasiandureid

Eelmise aasta novembris Narvas läbi viidud suitsuandurite kontrollimisel selgus, et andur oli puudu või polnud töökorras 43% külastatud kodudest. "Sel aastal kontrollisime septembri lõpus pea 200 Narva kodu ja tulemused ei olnud paranenud, pigem vastupidi. 47% ehk pea pooltes kontrollitud Narva kodudes andureid ei olnud või polnud need töökorras. Töökorras suitsuandurit polnud ka ligi pooltes kontrollitud Sillamäe kodudes. Seetõttu teeme ühe kontrolli sel aastal veel," selgitas Ida päästekeskuse juht Janar Kärner.

Kontrollkäigud toimuvad kahes linnas 2.-6. detsembrini õhtuti pärast tööpäeva, kui inimesed on kodus. Kontrolle teevad Ida päästekeskuse inspektorid koos päästemeeskondadega. Kui andur on puudu või ei ole see töökorras, võib saada 40 eurot trahvi.

Kodudes, kus elavad üürnikud, on anduri paigaldamine omaniku kohustus. "Kui omanik seda siiski teinud ei ole, soovitan üürnikel rahuliku une tagamiseks elupäästja endale ise paigaldada. Meile valmistavad muret üksi elavad eakad inimesed, kelle kodud on halvas seisukorras ja kes vajavad igapäevaelus abi. Ma palun, et nende inimeste lähedased ja naabrid võtaksid jõulude eel endale ülesande kontrollida üle, kas neil inimestel on suitsu- ja vingugaasiandur paigaldatud ning töökorras. See annab kindlustunde nii nendele eakatele kui ka lähedastele ja naabritele endale," lisas keskuse juht.