"Räägime Heljust" − tantsuõpetajast, kelle trennid polnud nõrkadele

Helju Tori lahkumisest on möödas kümme aastat ja Helju lapsuke Gevi saab 60. Gevi naised leidsid, et on aeg oma asutaja mälestust üles tõsta. Kaante vahele kogutud jutu- ja fotomeenutused ongi kummardus Heljule tantsu ja elu õppetundide eest. Ja Heljult saadud õppetunnid on sellised, mis ei lähe iial meelest.