Lüganusel hukkus laudapõlengus 150 kana

30. novembri varahommikul kella viie ajal helistati häirekeskusesse teatega, et Lüganuse vallas Rääsa külas põleb laut. Teataja sõnas, et laut asub eluhoone lähedal ning laudas on kanad ja küülikud. Omanikul oli õnnestunud 20 küülikut välja tuua.