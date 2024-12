Narva volikogu sisustab laupäeva õhtupoolikut umbusaldushääletustega

Narva linnavolikogu laupäevasel, 28. detsembri erakorralisel istungil on plaanis umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Tatjana Stolfatile, aseesimehele Natalia Umarovale ja linnapeale Jaan Tootsile. Istungi ainuisikuliselt kokku kutsunud ja ise samuti löögi all olev Tatjana Stolfat kinnitab, et mingit taktikalist kavalust siit tema poolt otsida ei tasu.