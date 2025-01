Saka mõis tegi Šoti õhtuga kummarduse kunagistele omanikele

Saka mõisa külalisi tervitas pühapäeva õhtul torupillimänguga Philip Barlow − ettevõtjast Eesti aukonsul Glasgow' lähistel Cardrossis, Šotimaa lääneosas. "Oleme teinud Šoti üritusi Tartus, Haapsalus ja Tallinnas. Sakal olen esimest korda ja tunnen end siin eriliselt," ütles ta. Esimest korda sattus Philip Barlow Eestisse 1998. aastal ja jäigi käima. Nüüd arendab ta kahe riigi ärisuhteid ja kultuurisidemeid, mis muutuvad tema sõnul aina tugevamaks. "See on tore, sest Eesti on väga edukas iseseisev ja innovaatiline Euroopa riik. Mina ütleksin, et pigem Skandinaaviamaa kui postsovetlik riik. Eestlased jälle naudivad meie muusikat ja tantsu."

"Miks me peame siin Šoti pidusid? Sest me arvame, et Saka mõis on natuke ka Šoti mõis − nii esimesed kui ka viimased Saka mõisa omanikud olid Šoti päritolu," selgitab Tõnis Kaasik, kes ostis varemetes mõisa üle kahekümne aasta tagasi ja on seal taastanud endise hiilguse.